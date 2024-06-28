Трент Фрейзер: с нетерпением жду того, что произойдёт в следующем году

Защитник «Зенита» Трент Фрейзер подвёл итоги сезона и поделился, что ждёт следующий сезон, который проведёт в петербургском клубе.

«Я думаю, мы играли очень-очень усердно в течение сезона. Как я уже говорил, в этом сезоне нам не везло, ребята выбывали, но каждый выкладывался по полной, и, конечно, болельщики всегда нас поддерживали. Я очень рад, что отыграл здесь полноценный сезон.

Конечно, мы играли для того, чтобы привезти сюда все трофеи. Но всё равно «Зенит» хорошо завершил сезон, и я с нетерпением жду того, что произойдёт в следующем году», — приводит слова Фрейзера пресс-служба петербургского клуба.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В матче за третье место петербуржцы одолели краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

Напомним, «Зенит» продлил соглашение с защитником Трентом Фрейзером до 2027 года. Американец перешёл в петербургскую команду по ходу сезона-2022/2023.