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Пол Пирс — о Бронни и Леброне: самое захватывающее, что мы когда-либо видели в спорте

Пол Пирс — о Бронни и Леброне: самое захватывающее, что мы когда-либо видели в спорте
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс отреагировал на то, что Леброн Джеймс и его 19-летний сын Бронни будут вместе играть за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это самое захватывающее, что мы когда-либо видели в спорте», — сказал Пирс в эфире шоу Undisputed.

Во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года «Лейкерс» выбрали Бронни под общим 55-м номером. В НБА впервые в истории отец и сын будут играть в одной команде. Сезон-2023/2024 19-летний игрок провёл в студенческом баскетболе, выступая за USC Trojans. В конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.

Ранее Пол Пирс поделился мнением о невыборе Бронни Джеймса в первом раунде драфта НБА — 2024.

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