Джей Джей Редик — Бронни Джеймсу: мне не терпится тренировать тебя, парень

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик поздравил 19-летнего Бронни Джеймса, которого команда выбрала на драфте НБА 2024 года.

«Бронни, это Джей Джей. Я просто хотел тебя поздравить. Твоя тяжёлая работа окупилась. У тебя будет долгая карьера в НБА, и мне не терпится тренировать тебя, парень», — приводит слова Редика Sportskeeda.

Во втором раунде драфта НБА 2024 года «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером. В НБА впервые в истории отец и сын будут играть в одной команде.

Сезон-2023/2024 19-летний игрок провёл в студенческом баскетболе, выступая за USC Trojans. В конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.