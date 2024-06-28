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Леброн Джеймс отписался от журналистки из-за критики в адрес его сына

Леброн Джеймс отписался от журналистки из-за критики в адрес его сына
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отписался от журналистки Рэйчел Николс в социальной сети из-за сделанных комментариев в адрес его 19-летнего сына Бронни Джеймса. Об этом сообщает Fadeaway World.

«Станет ли он когда-нибудь звездой? Я так не думаю. Дело не только в размерах и некоторых других особенностях его игры. Я не думаю, что он будущий звёздный игрок», — сказала Николс в эфире шоу Undisputed.

В ночь на 28 июня мск завершился второй день драфта НБА 2024 года. Сын лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни был выбран калифорнийским клубом под общим 55-м номером, в результате чего он будет играть в одной команде вместе с отцом.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

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