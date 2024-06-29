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Бекки Хэммон высказалась о соперничестве между Кейтлин Кларк и Энджел Риз

Бекки Хэммон высказалась о соперничестве между Кейтлин Кларк и Энджел Риз
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Главный тренер команды женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лас-Вегас Эйсес» Бекки Хэммон прокомментировала соперничество между баскетболистками Кейтлин Кларк, которая играет за «Индиану Фивер», и Энджел Риз из «Чикаго Скай».

«Кейтлин Кларк и Энджел Риз действительно умелые игроки. На них интересно смотреть. И они ругаются друг на друга. Никто не говорит больше ерунды, чем Кейтлин. Отпустите их. Они взрослые девочки», — приводит слова Хэммон Clutch Points.

Недавно легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался о Кейтлин и Энджел Риз, заявив, что они оказывают такое же влияние на игру, как в своё время оказывали он и Ларри Бёрд. Билеты на матч между «Индиана Фивер» и «Чикаго Скай» стали самыми дорогими в истории лиги.

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