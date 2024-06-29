Дрэймонд Грин сделал предположение о будущем Бронни Джеймса в НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин предположил, как сложится будущая карьера 19-летнего Бронни Джеймса в НБА.

«На самом деле я думаю, что Бронни в конечном итоге станет лучшим профессионалом, чем многие из этих игроков на этом драфте. У него ДНК Леброна Джеймса», — приводит слова Грина Clutch Points со ссылкой на The Volume.

В ночь на 28 июня мск завершился второй день драфта НБА 2024 года. Сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни был выбран калифорнийским клубом под общим 55-м номером, в результате чего он будет играть в одной команде вместе с отцом.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.