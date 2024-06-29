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Стал известен номер, под которым будет играть Бронни Джеймс в «Лейкерс»

Стал известен номер, под которым будет играть Бронни Джеймс в «Лейкерс»
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19-летний сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс будет играть под девятым номером. Об этом сообщила пресс-служба калифорнийского клуба.

В ночь на 28 июня мск завершился второй день драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Сын Леброна Джеймса Бронни был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером. В НБА впервые в истории отец и сын будут играть в одной команде.

Напомним, сезон-2023/2024 19-летний игрок провёл в студенческом баскетболе, выступая за USC Trojans. В конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

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