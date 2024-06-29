Войнаровски: Деджонте Мюррей обменян из «Атланты»

По сообщениям источников ESPN, минувшей ночью атакующий защитник Деджонте Мюррей обменян из «Хоукс» в «Нью-Орлеан».

«Игроки «Нью-Орлеана» Ларри Нэнс-младший, Эдж Лидделл и защитник Дайсон Дэниэлс обменяны в «Атланту» взамен 27-летнего Мюррея. Также «Пеликанс» отправят два выбора в первом раунде — выбор 2025 года через «Лос-Анджелес Лейкерс» и выбор 2027 года (наименее благоприятный как от «Милуоки Бакс», так и от «Нового Орлеана») — в «Хоукс» взамен 27-летнего Мюррея», — сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.

В минувшем сезоне Деджонте провёл 79 игр в составе «Атланты», набирая в среднем 22,6 очка, 6,4 передачи и 5,4 подбора за матч. «Хоукс» заняли 10-е место в регулярном сезоне, уступив в первом матче плей-ин «Чикаго Буллз».