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Бывшая звезда «Лейкерс» одобряет номер на футболке Бронни Джеймса

Бывшая звезда «Лейкерс» одобряет номер на футболке Бронни Джеймса
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В пятницу «Лейкерс» объявили, что Бронни Джеймс будет играть под девятым номером в составе «Лейкерс». Последний раз этот номер носил Стерлинг Браун в 2023 году, а также его носили Рэджон Рондо и Мэтт Барнс.

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Самым выдающимся игроком, носившим этот номер за «Лейкерс», был Ник Ван Эксель, который участвовал в Матче звёзд команды в 1998 году. Ван Эксель ясно дал понять, что он с большим энтузиазмом относится к тому, чтобы Бронни получил этот номер.

«Поехали!» — написал Ван Эксель у себя в соцсети X (ранее Twitter).

Ник — бывший американский профессиональный баскетболист. Известен своими скоростными данными и умением приносить решающие очки. Выступал за «Лейкерс» с 1993 по 1998 год.

Бронни Джеймс, сын действующей звезды НБА Леброна Джеймса, был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором выступает в данный момент его отец.

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