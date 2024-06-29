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Источник: Клэй Томпсон может перейти в «Даллас»

Источник: Клэй Томпсон может перейти в «Даллас»
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон может покинуть состав калифорнийцев в момент открытия рынка свободных агентов из-за разногласий в подписании нового контракта, сообщает журналист Марк Штейн.

«На фоне растущей в лиге уверенности в том, что отношения Томпсона с «Голден Стэйт Уорриорз» необратимо испорчены, ожидается сильный взаимный интерес между Клэем и «Маверикс», когда в воскресенье вечером откроется рынок свободных агентов», — сообщил Штейн в своём аккаунте Х (ранее Twitter).

Томпсон играет в НБА с 2012 года и провёл в составе «Уорриорз» 11 сезонов. В 2020 году Томпсон пропустил весь сезон из-за разрыва правого ахиллова сухожилия. В минувшем сезоне Клэй провёл 79 игр за клуб из Сан-Франциско, набирая в среднем 17,6 очка за матч.

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