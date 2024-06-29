The Athletic: Д'Анджело Рассел выбрал опцию игрока и останется в «Лейкерс»

28-летний разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл выбрал опцию игрока и останется в составе «озёрников» ещё на один сезон с зарплатой $ 18,7 млн, по сообщениям инсайдеров издания The Athletic.

Ранее сообщалось, что защитник «Лос-Анджелес» Д'Анджело Расселл может прекратить сотрудничество с «Лейкерс» по окончании сезона-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщал известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст.

«Лейкерс» заняли седьмое место в регулярном сезоне, пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, уступив «Наггетс» со счётом 1-4.

После поражения от «Денвера» клуб из Лос-Анджелеса расторг контракт со своим бывшим главным тренером — Дарвином Хэмом.