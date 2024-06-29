«Зенит» объявил об уходе Кайла Курича

34-летний американский и словацкий профессиональный баскетболист Кайл Курич, играющий на позиции атакующего защитника, покинул «Зенит» по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба питерского клуба.

«С учётом пятилетнего перерыва минувший сезон-2023/2024 стал для Кайла вторым в составе сине-бело-голубых. За это время он провёл 93 матча, набрал 1333 очка, что является третьим результатом клубного рейтинга, а также стал дважды бронзовым призёром Единой лиги ВТБ, обладателем Суперкубка и Кубка Кондрашина и Белова. Помимо этого, в активе Курича есть награды самого ценного игрока обоих предсезонных турниров», — сказано в заявлении БК «Зенит».

Материалы по теме Трент Фрейзер: с нетерпением жду того, что произойдёт в следующем году

5 июля 2017 года Кайл перешёл в «Зенит». 26 апреля 2018 года Курич и Сергей Карасёв установили снайперский рекорд Единой лиги ВТБ в матче с «Енисеем» (104:84). Впервые в истории лиги сразу два игрока одной команды смогли набрать в одном матче более 30 очков. На счету Курича 34 очка, у Карасёва — 32 очка. В июле 2018 года Курич подписал двухлетний контракт с «Барселоной». 29 июня 2023 года вернулся в «Зенит».