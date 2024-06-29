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Двукратный чемпион Единой лиги Зайцев стал новым игроком «Уралмаша»

Двукратный чемпион Единой лиги Зайцев стал новым игроком «Уралмаша»
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34-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника, Вячеслав Зайцев перешёл в «Уралмаш», сообщает пресс-служба уральского клуба.

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Вячеслав начал свою карьеру в системе «Химок». С 2006 по 2009 год Зайцев выступал за дублирующий состав подмосковного клуба, после чего был переведён в основную команду. В составе «Химок» c 2009-го по 2011-й Зайцев дважды становился серебряным призёром чемпионата России, а также был членом чемпионского состава химчан в Единой лиге ВТБ — 2010/2011.

В июле 2021 года Зайцев перешёл в УНИКС. В прошедшем сезоне Вячеслав принял участие в 52 матчах Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Его средняя статистика составила 3,0 очка, 1,2 подбора и 0,8 передачи за 12,38 минуты игрового времени.

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