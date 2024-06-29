Россиянин Егор Дёмин занимает девятое место в мок-драфте НБА 2025 года

Сегодня ночью, 29 июня, на сайте ESPN один из ведущих баскетбольных аналитиков Джонатан Гивони опубликовал свой традиционный мок-драфт — это произошло сразу после завершения драфта 2024 года, ровно за год до следующего. Россиянин Егор Дёмин сохранил девятое место в драфт-прогнозе на следующий год. В феврале, когда была опубликована предыдущая версия возможных пиков 2025 года, россиянин также был на девятой строчке.

В межсезонье Дёмин перешёл из Евролиги и мадридского «Реала» в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) в Университет Бригама Янга (BYU Cougars).

Напомним, Дёмин выступал за юниорскую команду «Реала». Вместе с мадридским клубом Егор недавно одержал победу в финале Евролиги U18. «Реал» оказался сильнее французской академии INSEP со счётом 85:84. Россиянин в этой игре набрал 26 очков, совершил 11 подборов, а также отдал шесть результативных передач.

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Последний раз россиян выбирали на драфте в 2013 году. Тогда под 19-м пиком «Кавальерс» задрафтовали Сергея Карасёва.