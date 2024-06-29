Джордж — об игре Леброна и Бронни: Лос-Анджелес сойдёт с ума

34-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Клипперс», высказался на своём подкасте по поводу игры Леброна Джеймса и его сына Бронни за «Лейкерс».

«Только представьте, что Бронни бросает мяч Леброну, Лос-Анджелес сойдёт с ума… Я фанат Бронни и думаю, что у него есть потенциал в НБА», — заявил Джордж на своём подкасте Podcast P with Paul George.

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Бронни Джеймс, сын действующей звезды НБА Леброна Джеймса, был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором выступает в данный момент его отец.

В пятницу «Лейкерс» объявили, что Бронни Джеймс будет играть под девятым номером в составе «Лейкерс». Последний раз этот номер носил Стерлинг Браун в 2023 году, а также его носили Рэджон Рондо и Мэтт Барнс.