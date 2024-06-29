Бывший игрок НБА — о Редике: ставлю, что он выведет их в финал Западной конференции

35-летний бывший американский профессиональный баскетболист Эван Тёрнер, выбранный под вторым номером на драфте НБА 2010 года, высказался о назначении Джей Джей Редика на пост главного тренера «Лейкерс».

«На мой взгляд, у Редика получится справиться с такой франшизой, как «Лейкерс». Хоть он и молод, но у него уже достаточно опыта и свой индивидуальный взгляд на баскетбол. Глупо отрицать, что такое назначение неопытного с точки зрения тренерства человека — безумие. Но я уверен, что ставка на него себя оправдает. Когда у тебя в рукаве такие карты, как Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, ты можешь справиться со всем. Ставлю, что он выведет их в финал Западной конференции. Джей Джей, не подведи меня», — заявил Тёрнер в подкасте Point Forward (with Andre Iguodala & Evan Turner).

Редик подписал контракт с «озёрниками» на четыре года. При этом, по словам инсайдера Войнаровски, Джей Джей уже приступил к работе по формированию своего штаба с упором на приглашение опытных помощников.