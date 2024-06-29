ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звёзды НБА встретились на ринге WWE

Звёзды НБА встретились на ринге WWE
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 июня, в Нью-Йорке на домашней арене «Никс» «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной выпуск шоу SmackDown, проводимый федерацией WWE. На шоу произошла конфронтация между двумя баскетболистами — звездой «Пэйсерс» Тайризом Халибёртоном и «Нью-Йорка» Джейленом Брансоном.

Встреча Брансона и Халибёртона

Встреча Брансона и Халибёртона

Фото: Кадры из видео

Во время проведения матча между рестлерами ЛА Найтом, Сантосом Эскабаром и братом Джейка Пола Логаном последний вышел и представил настоящего победителя Нью-Йорка, пригласив на ринг звезду «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона. Во время поединка Тайриз хотел вмешаться и помочь пригласившему его Полу, нанеся удар фирменным золотым кастетом по сопернику, но тут в происходящее вмешался сидящий в зрительном зале разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон.

Брансон не дает вмешаться в поединок Халибёртону

Брансон не дает вмешаться в поединок Халибёртону

Фото: Кадры из видео

После поединка разгрывающий «Никс» вместе с рестлером ЛА Найтом прогнали с ринга Логана Пола и Тайриза Халибёртона.

Брансон со стулом прогоняет Халибёртона с ринга

Брансон со стулом прогоняет Халибёртона с ринга

Фото: Кадры из видео

Материалы по теме
К Дончичу и Ирвингу едет подмога? Переход, который может создать звёздное трио в «Далласе»
К Дончичу и Ирвингу едет подмога? Переход, который может создать звёздное трио в «Далласе»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android