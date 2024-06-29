Звёзды НБА встретились на ринге WWE

Сегодня, 29 июня, в Нью-Йорке на домашней арене «Никс» «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной выпуск шоу SmackDown, проводимый федерацией WWE. На шоу произошла конфронтация между двумя баскетболистами — звездой «Пэйсерс» Тайризом Халибёртоном и «Нью-Йорка» Джейленом Брансоном.

Встреча Брансона и Халибёртона Фото: Кадры из видео

Во время проведения матча между рестлерами ЛА Найтом, Сантосом Эскабаром и братом Джейка Пола Логаном последний вышел и представил настоящего победителя Нью-Йорка, пригласив на ринг звезду «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона. Во время поединка Тайриз хотел вмешаться и помочь пригласившему его Полу, нанеся удар фирменным золотым кастетом по сопернику, но тут в происходящее вмешался сидящий в зрительном зале разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон.

Брансон не дает вмешаться в поединок Халибёртону Фото: Кадры из видео

После поединка разгрывающий «Никс» вместе с рестлером ЛА Найтом прогнали с ринга Логана Пола и Тайриза Халибёртона.