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Брайс Джеймс — об игре в НБА вместе с отцом: ему будет 42 года, бро

Брайс Джеймс — об игре в НБА вместе с отцом: ему будет 42 года, бро
Комментарии

В ходе прямой трансляции в социальной сети младший сын Леброна Брайс Джеймс отвечал на вопросы поклонников.

Фанат. Как ты думаешь, Леброн будет играть в НБА, пока не задрафтует тебя?

Брайс. Это безумие… Ему будет 42 года, бро. Я не думаю, что такой исход реален.

С 21 ноября 2023 года 17-летний Брайс Джеймс перевёлся обратно в школьную команду Sierra Canyon, за которую выступает по сей день.

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Напомним, старший сын Леброна Бронни Джеймс был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором выступает в данный момент его отец. В пятницу «Лейкерс» объявили, что Бронни Джеймс будет играть под девятым номером в составе «Лейкерс». Последний раз этот номер носил Стерлинг Браун в 2023 году, а также его носили Рэджон Рондо и Мэтт Барнс.

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