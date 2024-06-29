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Зайцев обратился к болельщикам «Уралмаша» после своего перехода в клуб из Екатеринбурга

Зайцев обратился к болельщикам «Уралмаша» после своего перехода в клуб из Екатеринбурга
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Двукратный чемпион Единой лиги ВТБ Вячеслав Зайцев, перешедший сегодня из УНИКСа в «Уралмаш», поприветствовал болельщиков своей новой команды.

«Приветствую вас, уважаемые болельщики! Я Вячеслав Зайцев. Рад присоединиться к вашему коллективу. С нетерпением жду встречи с вами на паркете. Надеемся порадовать вас красивым баскетболом и множеством побед», — сказал Зайцев в видеоролике, размещённом в официальном телеграм-канале «Уралмаша».

Напомним, 34-летний Вячеслав начал свою карьеру в системе «Химок». С 2006 по 2009 год Зайцев выступал за дубль подмосковного клуба, после чего был переведён в основную команду. В составе «Химок» c 2009-го по 2011-й Зайцев дважды становился серебряным призёром чемпионата России, а также был членом чемпионского состава химчан в Единой лиге — 2010/2011.

В июле 2021 года Зайцев перешёл в УНИКС. В прошедшем сезоне Вячеслав принял участие в 52 матчах Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Его средняя статистика составила 3,0 очка, 1,2 подбора и 0,8 передачи за 12 минут 38 секунд игрового времени.

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