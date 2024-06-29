Войнаровски: Уэстбрук продолжит выступать за «Клипперс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук воспользуется опцией на $ 4 млн и останется в калифорнийском клубе на следующий сезон, сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники ESPN.

В 68 играх минувшего сезона 35-летний баскетболист набирал 11,1 очка, делал 5 подборов и 4,5 передачи в среднем за игру. Его команда уступила в первом раунде плей-офф НБА «Даллас Маверикс» (2-4 в серии).

Напомним, Уэстбрук является девятикратным участником Матча всех звёзд НБА, а также MVP регулярного чемпионата — 2016/2017. Помимо этого, Расселл выиграл золото Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также чемпионата мира 2010 года в Турции в составе сборной США.

Крупнейший разгром в истории НБА: