Инсайдер: Кевин Лав откажется от опции игрока и выйдет на рынок свободных агентов

Тяжёлый форвард «Майами Хит» Кевин Лав откажется от опции продления контракта на сезон-2024/2025 и $ 4 млн и выйдет на рынок свободных агентов, сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

При этом, по информации Войнаровски, «Хит» и Лав продолжат переговоры по возможному продолжению сотрудничества в первые дни после открытия рынка.

В минувшем сезоне НБА 35-летний Лав провёл 57 матчей за «Майами», в которых набирал 9 очков, делал 6,1 подбора и 2 передачи в среднем за игру. Это был его второй сезон в составе «Хит».

Кевин Лав выиграл чемпионский титул НБА в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс». Также он является пятикратным участником Матча всех звёзд сильнейшей лиги мира.

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