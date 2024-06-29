Чарания: Леброн Джеймс отказался от опции игрока на $ 51,4 млн

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отказался от опции продления контракта на сезон-2024/2025 и $ 51,4 млн, сообщает авторитетный инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

При этом, по информации Чарании, звезда НБА не собирается покидать клуб, а лишь намерен продолжить сотрудничество по новому соглашению.

В минувшем сезоне Джеймс провёл 72 матча, в которых набирал 25,6 очков, делал 7,3 подборов и 8,3 передач в среднем за игру.

Напомним, Леброн Джеймс выступает в «Лос-Анджелесе» с 2018 года. Вместе с «Лейкерс» он стал чемпионом НБА в 2020 году. Помимо титула с «Лейкерс», завоёвывал чемпионство в 2012 и 2013 годах, когда играл за «Майами Хит», а также в 2016-м, когда вернулся в «Кливленд Кавальерс».

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