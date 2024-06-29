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Эксперт: единственная причина, почему Бронни задрафтовали, — это то, что он сын Леброна

Эксперт: единственная причина, почему Бронни задрафтовали, — это то, что он сын Леброна
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Известный эксперт НБА Колин Каухерд не видит объективных причин того, что Бронни Джеймс был задрафтован «Лос-Анджелес Лейкерс», кроме той, что он является сыном главной звезды калифорнийского клуба и всей НБА Леброна Джеймса.

«Единственная причина, по которой его выбрали на драфте, это то, что его отец — Леброн… Брат Янниса (Адетокунбо. — Прим. «Чемпионата») никогда не играл в стартовом составе «Милуоки Бакс». Он у них на скамейке запасных», — сказал Каухерд в шоу Herd with Colin Cowherd.

Напомним, Бронни Джеймс был выбран под общим 55-м номером. В преддверии драфта агент Леброна Рич Пол даже угрожал остальным клубам лиги, что в случае выбора Бронни последний уедет играть в Австралию.

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