Агент Леброна: Бронни заслуживает попасть в НБА, а игра с отцом — дополнительный бонус

Агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол, представляющий интересы звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, считает, что сын последнего Бронни Джеймс абсолютно заслуженно был выбран калифорнийским клубом на драфте НБА.

«Да, Бронни получил шанс сыграть с отцом, но, прежде всего, он заслужил возможность попасть в НБА, а игра с отцом – это дополнительный бонус. Вишенка на торте.

Я считаю, что не нужно излишне акцентироваться на его имени. Нужно смотреть на то, как он работает. Он заслуживает играть в НБА», — сказал Пол в видеоролике, размещённом на TMZ.

Напомним, Бронни Джеймс был выбран под общим 55-м номером. В преддверии драфта Пол даже угрожал остальным клубам лиги, что в случае выбора Бронни последний уедет играть в Австралию.

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