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Щербенёв рассказал, как планирует бороться с Эртелем за место в стартовой пятёрке «Зенита»

Щербенёв рассказал, как планирует бороться с Эртелем за место в стартовой пятёрке «Зенита»
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Защитник Александр Щербенёв, перешедший 27 июня в «Зенит» из Санкт-Петербурга, рассказал, как собирается отвоёвывать место в стартовой пятёрке у лидеров своей новой команды.

«На самом деле я очень серьёзно настроен. Сейчас вот завершился сезон, и через три дня я уже начал тренироваться, так как понимаю, в какой клуб я иду. В «Локомотиве» ты воспитанник, тебе стараются помочь реализоваться, а там уже всем важен результат и все будут смотреть только на качество твоего баскетбола. Если ты не будешь приносить пользу, ты будешь сидеть – это логично. Я иду максимально воодушевлённым, у меня боевой настрой, я хочу приносить пользу и завоёвывать игровые минуты. Тем более я уже показывал, что могу играть и на уровне Единой лиги, и сборной.

Для меня как для молодого игрока это в любом случае будет бесценный опыт. Тренироваться и конкурировать с игроками типа Эртеля, Фрейзера и кто бы ещё ни был в «Зените» – это, так или иначе, только в плюс. Понимаю, что будет нелегко, объективно на это всё смотрю, не витаю в облаках, но настроен на все 100% и готов делать всё, чтобы помочь команде и показать себя», — сказал Щербенёв в интервью Sports.ru.

В сезоне-2023/2024 Александр принял участие в 39 играх за «Локомотив-Кубань». В среднем за игру он находился на площадке 15 минут, а также набирал 5,3 очка, делал 2,2 передачи, 1,2 подбора, 0,5 перехвата и совершал 1,3 потери.

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