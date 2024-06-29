«Детройт» не стал продлевать контракт с Эваном Фурнье

«Детройт Пистонс» отклонил опцию команды в контракте с французским защитником Эваном Фурнье на сумму $ 19 млн, в результате чего последний выйдет на рынок свободных агентов. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Маттео Андреани в социальных сетях.

В завершившемся сезоне НБА 31-летний Фурнье провёл 29 матчей, в которых набирал 7,2 очка, делал 1,9 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Пистонс» заняли последнее, 15-е место в таблице Восточной конференции, одержав 17,1% побед.

Также за карьеру в НБА Фурнье защищал цвета «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик» и «Денвер Наггетс». Всего в сильнейшей лиге мира француз сыграл в 705 матчах.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: