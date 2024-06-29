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Центровой сборной Франции Венсан Пуарье пропустит Олимпиаду в Париже из-за травмы

Центровой сборной Франции Венсан Пуарье пропустит Олимпиаду в Париже из-за травмы
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Центровой сборной Франции Венсан Пуарье пропустит Олимпийские игры — 2024 в Париже из-за повреждения левой лодыжки, сообщает пресс-служба трёхцветных в социальных сетях.

«В пятницу, 28 июня, во время тренировки Венсан Пуарье повредил левую лодыжку. Медицинский персонал сборной Франции оказал ему помощь, а в субботу утром он прошёл он прошёл тестирование. Эти тесты подтвердили, что ему необходимо сделать перерыв на период, несовместимый с возобновлением подготовки и участием в Олимпийских играх», — написано в сообщении.

В нынешнем сезоне Евролиги, выступая за мадридский «Реал», 30-летний Пуарье набирал 9 очков (68,1% двухочковых, 40,0% трёхочковых), делал 5,3 подбора и 1,5 блок-шота в среднем за игру.

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