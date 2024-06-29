«Оклахома» отклонила опцию команды в контрактах с двумя игроками

«Оклахома-Сити Тандер» отклонила опцию команды в контракте с атакующим защитником Айзеей Джо на сезон-2024/2025 на $ 2,1 млн, а также в соглашении с защитником Аароном Уиггинсом на $ 2 млн. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на источники The Athletic.

По информации Чарании, клуб намерен начать переговоры с обоими игрокам о долгосрочных контрактах в июле, после открытия рынка свободных агентов.

В минувшем сезоне Айзея Джо сыграл в 78 матчах, в которых набирал 8,2 очка, делал 2,3 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

Уиггинс сыграл также в 78 встречах, набирая 6,9 очка, делая 2,4 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: