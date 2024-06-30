Защитник «Лейкерс» Кэм Реддиш воспользовался опцией игрока и остался в клубе

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Кэм Реддиш воспользовался опцией игрока на $ 2,5 млн и останется в клубе на следующий сезон, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

В завершившемся сезоне 24-летний баскетболист сыграл в 48 матчах, в которых набирал 5,4 очка, делал 2,1 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру. Это был первый сезон Реддиша за «Лейкерс». Также за свою карьеру в НБА Кэм защищал цвета «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Нью-Йорк Никс» и «Атланты Хоукс».

Напомним, «Лейкерс» в минувшем сезоне НБА заняли восьмое место в регулярном чемпионате Западной конференции (47 побед — 35 поражений), пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, где уступили в серии «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: