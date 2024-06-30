«Мемфис» отклонил опцию команды по контракту с Люком Кеннардом

«Мемфис Гриззлиз» отказались от опции команды в отношении контракта атакующего защитника Люка Кеннарда на $ 14,8 млн, сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

При этом, по информации Войнаровски, обе стороны намерены провести реструктуризацию сделки для продолжения сотрудничества.

В минувшем сезоне НБА 28-летний Кеннард сыграл в 39 матчах, в которых набирал 11,0 очка, делал 2,9 подбора, 0,5 перехвата и 3,5 передачи в среднем за игру. Это был второй сезон защитника в составе «Мемфиса».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Гриззлиз» заняли 13-е место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф. Команда из Теннесси одержала победы в 32,9% своих матчей.

Крупнейший разгром в истории НБА: