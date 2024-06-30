ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарания: Клэй Томпсон готовится покинуть «Голден Стэйт»

Чарания: Клэй Томпсон готовится покинуть «Голден Стэйт»
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон готовится покинуть клуб и выйти на рынок свободных агентов. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный чемпион НБА и калифорнийский клуб испытывают трудности в переговорах по новому контракту, и даже назывались клубы, в которых 34-летний Томпсон может продолжить карьеру. Некоторые источники даже называли отношения баскетболиста и «Уорриорз» «необратимо испорченными».

Томпсон играет в НБА с 2012 года и провёл в составе «Уорриорз» 11 сезонов. В 2020 году Томпсон пропустил весь сезон из-за разрыва правого ахиллова сухожилия. В минувшем сезоне Клэй провёл 79 игр за клуб из Сан-Франциско, набирая в среднем 17,6 очка за матч.

Материалы по теме
Источник: Клэй Томпсон может перейти в «Даллас»

Крупнейший разгром в истории НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android