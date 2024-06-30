Чарания: Клэй Томпсон готовится покинуть «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон готовится покинуть клуб и выйти на рынок свободных агентов. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный чемпион НБА и калифорнийский клуб испытывают трудности в переговорах по новому контракту, и даже назывались клубы, в которых 34-летний Томпсон может продолжить карьеру. Некоторые источники даже называли отношения баскетболиста и «Уорриорз» «необратимо испорченными».

Томпсон играет в НБА с 2012 года и провёл в составе «Уорриорз» 11 сезонов. В 2020 году Томпсон пропустил весь сезон из-за разрыва правого ахиллова сухожилия. В минувшем сезоне Клэй провёл 79 игр за клуб из Сан-Франциско, набирая в среднем 17,6 очка за матч.

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