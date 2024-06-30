Александр Щербенёв назвал тренера, оказавшего наибольшее влияние на его развитие

Защитник Александр Щербенёв, перешедший 27 июня в «Зенит» из Санкт-Петербурга, назвал сербского специалиста Бранко Максимовича тренером, сыгравшим самую важную роль в его карьере.

«Наверное, если именно повлиял, то первую возможность дал мне Бранко Максимович, который был после Евгения Пашутина. Он был помощником, а потом его назначили главным. Тогда так получилось, что и американские игроки уехали в силу ряда причин, и я получил реальный шанс, получил реальные минуты в первой команде. И это я максимально реализовал. Возможно, любой другой тренер тоже дал бы мне время, так как никого по сути не было, но если вспоминать, то серьезную роль в основе я получил у него», — сказал Щербенёв в интервью Sports.ru.

В сезоне-2023/2024 Александр принял участие в 39 играх за «Локомотив-Кубань». В среднем за игру он находился на площадке 15 минут, а также набирал 5,3 очка, делал 2,2 передачи, 1,2 подбора, 0,5 перехвата и совершал 1,3 потери.

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