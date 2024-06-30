Войнаровски: Пол Джордж проведет встречи с тремя клубами

Известный инсайдер канала ESPN Эдриан Войнаровски заявил о планах 34-летнего американского профессионального баскетболиста Пола Джорджа, выступающего за команду НБА (Национальной Баскетбольной Ассоциации) «Лос-Анджелес Клипперс».

«Пол Джордж планирует провести встречи в статусе свободного агента с тремя клубами, сразу после открытия рынка поздно вечером в воскресенье и в понедельник на Западном побережье. В их число входят: «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфией Сиксерс» и «Орландо Мэджик», — заявил Войнаровски в своем аккаунте X (ранее Twitter).

Напомним, что ранее другой инсайдер НБА Брайан Уиндхорст рассказал, что одной из команд, которая претендует на заключение четырёхлетнего контракта с Полом Джорджем, является «Голден Стэйт Уорриорз».