Тренер «Бостона» Маззулла вместе со своим сыном посетил шоу UFC

Минувшей ночью в Лас-Вегасе прошло шоу UFC 303. Одним из зрителей, находящихся в рингсайде, оказался главный тренер «Бостон Селтикс» — Джо Маззулла вместе со своим сыном.

Джо Маззулла вместе со своим сыном Фото: Кадр из трансляции

Ранее сообщалось, что Джо с целью замотивировать своих баскетболистов использует видеофрагменты различных поединков смешанных единоборств, показывая, через какую боль проходят бойцы, как задыхаются, чтобы игроки Маззуллы видели пример того, как сохранять спокойствие под огромным давлением.

Напомним, в минувшем сезоне «Селтикс» заняли первое место в регулярном сезоне НБА и в дальнейшем одержали победу в финале плей-офф. Это был первый триумф для «Бостона» в финальной серии впервые с 2008 года. Соперниками коллектива из Бостона стала команда «Даллас Маверикс». «Селтикс» победили в серии со счётом 4-1.