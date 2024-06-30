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«Парма» объявила о подписании нового игрока

«Парма» объявила о подписании нового игрока
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25-летний американский центровой Ройс Хэмм подписал контракт с пермским баскетбольным клубом по схеме 1+1, сообщает пресс-служба «Пармы».

В январе 2023 года Ройс присоединился к «Зениту», в составе которого провёл 26 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 5,8 очка и 3,7 подбора за игру.

В минувшем сезоне американский центровой выступал за «Астану», где принял участие 33 играх, в среднем набирая 16,6 очка, 8,2 подбора, 0,9 передачи, 0,9 блок-шота за 31 минуту на площадке.

Баскетбольный клуб «Парма» был основан в 2012 году. Основой для создания стал проект «Академия баскетбола», осуществлённый при поддержке министерства спорта Пермского края и центра спортивной подготовки Пермского края. Пермский клуб дважды становился обладателем Кубка России.

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