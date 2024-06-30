Источник: Клэй Томпсон заинтригован идеей объединиться с Леброном Джеймсом

Атакующий защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон заинтересован в том, чтобы объединить свои силы с Леброном Джеймсом в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает корреспондент LA Times.

«Клэй Томпсон «заинтригован» игрой с Леброном Джеймсом», — сообщил Брэд Тёрнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Томпсон играет в НБА с 2012 года и провёл в составе «Уорриорз» 11 сезонов. В 2020 году Томпсон пропустил весь сезон из-за разрыва правого ахиллова сухожилия. В минувшем сезоне Клэй провёл 79 игр за клуб из Сан-Франциско, набирая в среднем 17,6 очка за матч.

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Напомним, ранее в межсезонье бывший игрок НБА и телеведущий Джей Джей Редик стал новым главным тренером и подписал контракт с «озёрниками» на четыре года. При этом, по словам инсайдера Войнаровски, Джей Джей уже приступил к работе по формированию своего штаба с упором на приглашение опытных помощников.