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Леброн Джеймс готов пойти на понижение зарплаты ради подписания третьей звезды в «Лейкерс»

Леброн Джеймс готов пойти на понижение зарплаты ради подписания третьей звезды в «Лейкерс»
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Леброн Джеймс готов пойти на понижение зарплаты, чтобы «Лейкерс» смогли подписать третью звезду в состав команды из Лос-Анджелеса.

«Тип игрока, ради которого Джеймс был бы готов пойти на существенное понижение зарплаты — это признанный плеймейкер-ветеран, такой как Джеймс Харден или Клэй Томпсон, или центровой, который будет играть вместе с Энтони Дэвисом, например, Йонас Валанчюнас», — сообщил журналист Дэйв МакМенамин в соцсети Х (ранее Twitter).

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Источник: Клэй Томпсон заинтригован идеей объединиться с Леброном Джеймсом

Напомним, ранее звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отказался от опции продления контракта на сезон-2024/2025 и $ 51,4 млн, чтобы продолжить сотрудничество по новому соглашению. К команде «озёрников» присоединился сын Леброна — Бронни Джеймс, выбранный под 55-м номером на драфте.

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