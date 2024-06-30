Дуэйн Уэйд — о Кейтлин Кларк: ты должна доказать, что создана для этой лиги

Легендарный американский баскетболист, атакующий защитник клуба «Майами Хит» Дуэйн Уэйд прокомментировал грубую игру против новичка Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кейтлин Кларк, выступающей за команду «Индиана Фивер».

«Это разговор о Кейтлин Кларк, которая зажигает эту лигу и своих соперников, но её называют «мягкой». Мне это напоминает то, что произошло в мой год новичка, когда я пришёл в НБА. Тебя роняют на землю. Но ты почувствуешь эту землю, если думаешь, что будешь продолжать вбегать под кольцо. Джамал Маглойр и Пи Джей Браун подхватывали меня каждый раз, когда я вбегал в «краску». Критики говорят, что ты «мягкая», но всё это находится в совокупности с фразой «Эй, ты должна доказать, что ты создана для этой лиги. Поэтому я верю в Кейтлин и понимаю, что её ждёт светлое будущее в спорте», — приводит слова Уэйда портал Heatnation.

Материалы по теме Бекки Хэммон высказалась о соперничестве между Кейтлин Кларк и Энджел Риз

Ранее сообщалось, что на долю Кларк приходится 33,5% от общей посещаемости WNBA в 2024 году. Кроме того, Sportscasting приводит следующие данные:

1) Когда Кларк выходит на площадку, матчи WNBA с её участием посещает в среднем 15 591 болельщик (+105%) по сравнению с 7645 болельщиками, когда она не играет;

2) На выезде у «Индианы Фивер» с участием Кларк в среднем на 36% больше болельщиков (15 142), чем у любой другой команды WNBA.