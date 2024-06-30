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Генеральный менеджер Канады: мне позвонили и сказали, что его не отпустят

Генеральный менеджер Канады: мне позвонили и сказали, что его не отпустят
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Роуэн Барретт, генеральный менеджер сборной Канады, в пятницу, 28 июня, обвинил «Голден Стэйт» в блокировке участия Эндрю Уиггинса в Олимпийских играх.

«Для нас Эндрю был в порядке. Мы постоянно с ним разговаривали, он тренировался неделями, готовясь к тренировочному лагерю вместе со сборной. А потом за день или два до сборов мне позвонили из «Голден Стэйт» и сказали, что они его не отпускают. Насколько я вижу, это не решение Эндрю, это решение команды.

И поэтому его с нами не будет на подготовке к Олимпиаде. Эндрю многое пережил за последние пару лет, а учитывая его наследие (мать Уиггинса Марита Пейн двукратный олимпийский серебряный призёр в эстафете 4х10 0м. — Прим. «Чемпионата»), то Олимпиада это то, чего он с нетерпением ждёт и над чем работает», — заявил Баррет изданию Insidethegame.

«Я сочувствую ему, потому что знаю, что он хотел быть здесь… Это ситуация, где от нас ничего не зависит, к сожалению. Нам это не нравится, но нам придётся уважать решение клуба. И нам просто нужно двигаться дальше», — приводит слова главного тренера сборной Жорди Фернандеса издание Insidethegame.

Напомним, главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр также является тренером мужской сборной США по баскетболу, с которой они также выступят на Олимпийских играх.

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