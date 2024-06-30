Рик Росс — об обвинениях в кумовстве Джеймса: вы, паразиты, сами получили так работу

48-летний американский хип-хоп-исполнитель Уильям Леонард Робертс II, более известный под сценическим псевдонимом Рик Росс, высказался об обвинениях в адрес Бронни и Леброна Джеймса в кумовстве.

«Кумовство-кумовство. Меня от вас тошнит, каждые два года вы все придумываете новое слово. Токсичность», «токсичные люди», теперь это «кумовство». 85%из вас, паразитов (в оригинале использовалась нецензурная лексика. — Прим. «Чемпионата»), получили работу от кого-то, кто является вашим близким знакомым или родственником!» — заявил Росс в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter).

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Бронни Джеймс, сын действующей звезды НБА Леброна Джеймса, был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором выступает в данный момент его отец.