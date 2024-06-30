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Шакил О'Нил серьёзно относится к завышенной статистике Майкла Джордана

Шакил О'Нил серьёзно относится к завышенной статистике Майкла Джордана
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Бывший центровой, а ныне телеведущий и аналитик НБА Шакил О'Нил поделился своими мыслями по поводу разногласий вокруг статистики легендарного игрока Майкла Джордана, в частности, утверждений о том, что статистика Майкла Джордана была изменена домашними специалистами.

«Я знал, что это так. Я сижу там и смотрю последнюю игру Джона Стоктона, где он бросил мяч парню, тот сделал десять обводок и два шага, и он смог побить рекорд по результативным передачам. Они дают дополнительную прерогативу дома? Безусловно. Но это не имеет значения».

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«Хотите произвести на меня впечатление? Вернитесь и измените это. Если вы вернётесь и измените статистику Джордана, давайте вернёмся и ко всем парням, Джону Хавличеку и Питу Маравичу, всем парням, которые бросали до введения трёхочковых. Давайте дадим им дополнительное очко за все удары с дальней дистанции», — сказал Шакил на YouTube канале The Big Podcast with Shaq.

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