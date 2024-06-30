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Брендан Хэйвуд — об обвинениях в адрес Бронни и Леброна: я бы сделал то же самое

Брендан Хэйвуд — об обвинениях в адрес Бронни и Леброна: я бы сделал то же самое
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Бывший игрок НБА Брендан Хэйвуд высказался об обвинениях в сторону Бронни и Леброна Джеймсов после драфта НБА, в котором сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» был выбран командой. Хэйвуд сравнил их с братьями Яннисом и Таннасисом Адетокунбо.

«Люди негативно говорят о Бронни, но Яннис, по сути, поступил так же с Таннасисом. Я бы сделал то же самое, если бы у меня была такая возможность», — написал Хэйвуд на своей странице в социальной сети.

Напомним, во втором раунде драфта НБА 2024 года «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал Бронни Джеймса под общим 55-м номером. В НБА впервые в истории отец и сын будут играть в одной команде. В преддверии драфта агент Леброна Рич Пол даже угрожал остальным клубам лиги, что в случае выбора Бронни последний уедет играть в Австралию.

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