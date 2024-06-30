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«Зенит» объявил об уходе Андрея Зубкова

«Зенит» объявил об уходе Андрея Зубкова
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Капитан «Зенита» Андрей Зубков покинет петербургский клуб по истечении срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Баскетбольный клуб «Зенит» выражает благодарность Андрею Зубкову за его профессионализм и вклад в развитие команды, а также желает ему успехов в дальнейшей карьере и новых спортивных достижений», — говорится в сообщении «Зенита».

Зубков присоединился к сине-бело-голубым в 2019 году. Форвард принял участие в 247 официальных матчах за «Зенит». Андрей Зубков трижды стал обладателем Кубка Кондрашина и Белова, дважды завоевал Суперкубок, стал чемпионом Единой лиги ВТБ и победителем Кубка России.

В завершившемся сезоне Единой лиги «Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В матче за третье место петербуржцы одолели краснодарский «Локомотив-Кубань».

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