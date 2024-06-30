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Войнаровски: «Детройт Пистонс» назначит Джей Би Бикерстаффа на пост главного тренера

Войнаровски: «Детройт Пистонс» назначит Джей Би Бикерстаффа на пост главного тренера
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«Детройт Пистонс» ведёт переговоры о назначении Джей Би Бикерстаффа на пост главного тренера команды. Об этом рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники ESPN.

Джей Би Бикерстафф — экс главный тренер «Кливленд Кавальерс». По итогам регулярного чемпионата НБА «Кливленд» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала 48 побед и потерпела 34 поражения. Во втором раунде плей-офф «Кавальерс» уступили «Бостон Селтикс» (1-4 в серии).

Напомним, 19 июня стало известно об увольнении предыдущего главного тренера «Детройта» Монти Уильямса. «Пистонс» по итогам регулярного чемпионата НБА минувшего сезона заняли последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 14 побед и потерпев 68 поражений.

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