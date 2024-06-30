Чемпион НБА поддержал Леброна Джеймса: надо отдать должное тем, кто делает всё по-своему

Бывший игрок НБА, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон выразил поддержку в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, которого обвиняют в том, что он приложил руку к тому, что его сын был задрафтован «озёрниками».

«Темнокожая привилегия. Я только за. Привет Леброну и Бронни. Мы так долго наблюдали за привилегиями белых, приятно видеть привилегии темнокожих. Я полностью за. Джордж Карл сделал это. Это было сделано уже давно. Но вы все жалуетесь, когда Брон приложил к этому руку. Многие из нас так долго не могли поступить по-своему. Надо отдать должное тем, кто делает всё по-своему», — приводит слова Джексона The Sports Rush.

Напомним, во втором раунде драфта НБА 2024 года «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал Бронни Джеймса под общим 55-м номером. В НБА впервые в истории отец и сын будут играть в одной команде.