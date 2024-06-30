ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА поддержал Леброна Джеймса: надо отдать должное тем, кто делает всё по-своему

Чемпион НБА поддержал Леброна Джеймса: надо отдать должное тем, кто делает всё по-своему
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок НБА, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон выразил поддержку в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, которого обвиняют в том, что он приложил руку к тому, что его сын был задрафтован «озёрниками».

«Темнокожая привилегия. Я только за. Привет Леброну и Бронни. Мы так долго наблюдали за привилегиями белых, приятно видеть привилегии темнокожих. Я полностью за. Джордж Карл сделал это. Это было сделано уже давно. Но вы все жалуетесь, когда Брон приложил к этому руку. Многие из нас так долго не могли поступить по-своему. Надо отдать должное тем, кто делает всё по-своему», — приводит слова Джексона The Sports Rush.

Напомним, во втором раунде драфта НБА 2024 года «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал Бронни Джеймса под общим 55-м номером. В НБА впервые в истории отец и сын будут играть в одной команде.

Материалы по теме
Рик Росс — об обвинениях в кумовстве Джеймса: вы, паразиты, сами получили так работу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android