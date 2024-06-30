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Учитель физкультуры рассказал, какими в школе были Джейсон Тейтум и Мэттью Ткачук

Учитель физкультуры рассказал, какими в школе были Джейсон Тейтум и Мэттью Ткачук
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Учитель физкультуры средней школы поделился, какими были в детстве лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук. Оба спортсмена учились в частной католической школе «Шаминад» в Сент-Луисе, которая, несмотря на свой религиозный статус, гораздо больше известна своими выпускниками-спортсменами.

«Они были весёлыми детьми, любили порезвиться. Забавно вспоминать их семиклассниками и видеть, как они двигались на протяжении всей своей жизни к тому, чего достигли за последние пару недель.

Тейтум был в очень талантливой команде. Но каждый раз, когда нам надо было реализовать бросок, все смотрели на Джейсона, так как он мог это сделать. С Мэттью у меня было правило, он мог забросить шайбу ворота, но после этого ему надо было отдать результативную передачу, потому что он буквально мог забить в любое время.

Мы гордимся, что они смогли достичь своих целей, но ещё больше гордимся тем, какие они люди и как себя представляют», — приводит слова учителя физкультуры TMZ.

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