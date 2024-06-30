ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ESPN: Оби Топпин подпишет новый четырёхлетний контракт с «Индианой»

ESPN: Оби Топпин подпишет новый четырёхлетний контракт с «Индианой»
Комментарии

Ограниченно свободный агент Оби Топпин планирует подписать новый четырёхлетний контракт на сумму $ 60 млн с «Индианой Пэйсерс». Об этом на своей странице в социальной сети рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники ESPN.

На драфте НБА — 2020 Оби Топпин был выбран «Нью-Йорк Никс» под восьмым номером. В 2023 году он начал выступать за «Индиану».

Напомним, «Индиана Пэйсерс» уступила «Бостон Селтикс» в четвёртом матче серии финала НБА со счётом 102:105. «Индиана» проиграла противостояние со счётом 0-4, хотя в трёх из четырёх играх имела 90%-ный шанс на победу в концовках.

Ранее Эдриан Войнаровски заявил, что бигмен «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам принял решение переподписать контракт с клубом.

Материалы по теме
Эдриан Войнаровски сказал, с каким клубом Паскаль Сиакам заключил контракт
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android