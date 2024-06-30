Инсайдер рассказал, почему Клэй Томпсон может отказаться от контракта с «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон может отказаться от нового контракта с клубом из Сан-Франциско, так как чувствует, что его не уважают. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс

«Я думаю, что «Уорриорз», вероятно, предложат ему годовой контракт не более чем на $ 20 млн. Готов ли он отказаться, потому что чувствует, что его не уважают? Похоже, что так», — сказал Хэйнс NBA TV.

Клэй Томпсон играет в НБА с 2012 года и провёл в составе «Уорриорз» 11 сезонов. В 2020 году Томпсон пропустил весь сезон из-за разрыва правого ахиллова сухожилия. В минувшем сезоне Клэй провёл 79 игр за клуб из Сан-Франциско, набирая в среднем 17,6 очка за матч.