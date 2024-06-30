Карл-Энтони Таунс не попал в список на квалификационный турнир на Олимпиаду

Бигмен «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс не включён в окончательный список сборной Доминиканской Республики из 12 человек на квалификационный турнир на Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщил журналист Грант Афсет в социальной сети.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации форвард провёл 62 матча за «Тимбервулвз», набирая в среднем 22,8 очка, совершая 8,3 подбора и три результативные передачи, оставаясь на площадке в среднем 32 минуты 40 секунд.

Напомним, в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс» «Даллас» одержал победу со счётом 124:103. Самым результативным в составе «Миннесоты» стал центровой Карл-Энтони Таунс. Он набрал 28 очков, совершил 12 подборов и отдал две результативные передачи.