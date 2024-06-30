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Инсайдер: Пол Джордж, возможно, подпишет контракт с «Филадельфией»

Инсайдер: Пол Джордж, возможно, подпишет контракт с «Филадельфией»
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж, возможно, сможет подписать контракт с «Филадельфией Сиксерс» на правах свободного агента. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс на своей странице в социальной сети со ссылкой на источники B/R.

В завершившемся сезоне 34-летний Джордж провёл 74 матча в регулярном чемпионате НБА за калифорнийский клуб, в которых набирал 22,6 очка, делал 5,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру. Также на его счету шесть матчей в плей-офф (19,5 очка, 4,8 передачи и 6,8 подбора).

Ранее другой известный инсайдер канала ESPN, Эдриан Войнаровски, заявил, что Пол Джордж планирует провести встречи в статусе свободного агента с тремя клубами сразу после открытия рынка. В их число входят «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Сиксерс» и «Орландо Мэджик».

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